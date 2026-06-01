Gavazut subraya que un aumento salarial generaría alzas inflacionarias

CARACAS.- El economista e investigador en ciencias sociales, Luis Enrique Gavazut, señaló que la devaluación progresiva del bolívar respecto a monedas de valor internacional se debe a razones macroeconómicas, ya que de haber un amento salarial se convertiría «en sal y agua» como ocurrió en ocasiones anteriores.

«Era peor la situación, entonces dejarlo tranquilo era preferible que hacerlo porque el efecto era mucho peor de lo que en algún momento representaba porque el aumento de los precios todo se trasladaba en mayor proporción que el propio aumento de salario», puntualizó.

En este sentido, el economista aclaró que hasta que el país no aumente su ingreso fiscal en divisas y la economía no eleve niveles de producción, aplicar un aumento de salario solo significaría un índice de inflación, depreciación de la moneda y el ciclo se repetiría.

En entrevista al programa Al Instante de Unión Radio, dijo que los dos aumentos que ha realizado el Gobierno en este año representan «un salto sustancial en remuneración a muchísimas personas en muchísimos hogares» del sector público y privado.

Subrayó que la baja venta de petróleo también mantiene un nivel escaso de dinero al país para el beneficio de los ciudadanos.

Con respecto a la brecha en cuanto al valor del bolívar del Banco Central y el de la plataforma Binance se debe a la diferencia que representa entre una y otra, alcanzando al menos un 20 % de diferencia.

«La brecha entre el dólar Binance es el que marca el mercado cambiario en Venezuela antes de la lechuga verde, dólar today, paralelo Venezuela, etcétera, desde que se desmanteló la mafia de los que estaban detrás (…). Hubiera sido preferible que dejaran eso como estaba porque lamentablemente porque el dólar Binance siempre estaba muy por encima del paralelo y este estaba al menos en un 10 % del USDT. Entonces al desaparecer el paralelo la brecha salta a lo que es el dólar Binance y el dólar BCV, esa brecha siempre ha sido entre el 20-30 %».

Unión Radio