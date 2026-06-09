Dos personas fueron asesinadas dentro de un club en Coro

CARACAS.- Un hombre y una mujer fueron asesinados dentro de un reconocido club familiar en el sector La Cañada de Coro, estado Falcón.

Según reportes preliminares del hecho, las víctimas identificadas como Eleomar Camacho (31) y Neriannys Pérez (21) se encontraban dentro de las instalaciones del lugar conocido como «La Guacamaya», cuando dos sujetos ingresaron y sin mediar palabras efectuaron múltiples disparos ocasionándoles la muerte en el sitio.

Luego de cometer del crimen, los antisociales huyeron del sitio a bordo de una motocicleta.

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) llegaron al local para realizar el levantamiento de los cadáveres e iniciar con las averiguaciones.

Unión Radio