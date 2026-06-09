Lluvias causaron daños en carretera al sur de Barquisimeto

CARACAS.-Los habitantes del sector Manguito Abajo, ubicado al sur de la ciudad de Barquisimeto en el estado Lara, reportaron los daños en la carretera que causaron las fuertes precipitaciones de las últimas horas.

Indicaron que durante las intensas precipitaciones se produjo un deslizamiento de material rocoso que afectó la vialidad que conduce hacia Río Claro.

Al lugar acudieron funcionarios de seguridad y el cuerpo de bomberos para atender la situación. Hasta el momento permanece habilitado un solo tramo de la vía.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio