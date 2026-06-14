Donald Trump celebra su 80 cumpleaños con histórica velada de la UFC en la Casa Blanca

WASHINGTON.– El presidente estadounidense Donald Trump celebra su 80 cumpleaños el domingo 14 de junio de 2026.

El mandatario festeja este hito con un histórico y polémico evento de artes marciales mixtas denominado «UFC Freedom 250», llevado a cabo directamente en los jardines de la Casa Blanca. Esta fecha coincide además con el Día de la Bandera en los Estados Unidos y la antesala de las conmemoraciones por los 250 años de la independencia del país.

El Jardín Sur de la residencia presidencial se transformó en un estadio temporal semicircular. Se construyó un mega ring especial apodado «The Claw» (La Garra), cuya altura supera la de la propia estructura de la Casa Blanca. El recinto fue diseñado para albergar a una audiencia selecta de entre 4,000 y 5,000 invitados VIP, incluyendo miembros de las Fuerzas Armadas.

Fuentes internacionales reportan que el despliegue y la ceremonia tienen un costo aproximado de 60 millones de dólares.

La velada de combates, organizada en conjunto con el presidente de la UFC y aliado de Trump, Dana White, cuenta con un total de catorce luchadores en siete duelos.

La oposición y diversos sectores sociales critican la transformación de la Casa Blanca en un estadio comercial privado de artes marciales mixtas, calificando el despliegue «vulgarmene ostentoso».

SPLL