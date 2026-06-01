Donadio: Voto por «El Tigre» busca frenar el continuismo de Petro

CARACAS.- El periodista investigativo, Alberto Donadio, columnista de la revista Semana, analiza los sorpresivos resultados electorales del pasado domingo en Colombia, opina que la gente voto por Abelardo De la Espriella o El Tigre, como lo llaman sus seguidores, porque “quiere un candidato que desplace a Petro y al continuismo”.

“Están votando por De la Espriella porque quieren a alguien que les asegure que Cepeda no continúa, porque Cepeda es clonado de Petro”, señaló en el programa Dos Más Dos de Unión Radio con Ginette González y Andrés Rojas.

A su juicio, “ese es el motivo fundamental por el cual un abogado litigante, un penalista que hace un año no figuraba en los cálculos de nadie, haya triunfado ayer en primera vuelta con más de 10 millones de votos sin tener partido político y sin pertenecer a ninguna fuerza parlamentaria”.

Considera que “quien le puede aportarle votos es Paloma Valencia, que desde ayer junto con su jefe político Álvaro Uribe, declararon que apoyarían a Abelardo. Entonces esos votos, digamos ese 1.600.000 votos de Paloma ayer, se van para Abelardo y, si esos votos se los hubieran dado a Abelardo ayer, él ganaba ayer en primera vuelta con 12 millones de votos que se requerían para alcanzar 50% más uno, pero le faltaron esos votos”.

Resalta que “lo que ha sucedido con Abelardo es realmente un golpe de opinión, una persona que en el segundo semestre del año pasado se veía como un lejano contendor, ha adquirido una fuerza inusitada este año al punto de que le ganó a los otros partidos y otros movimientos, le ganó al expresidente Uribe que desde hace 25 años, salvo en una ocasión, ha puesto a todos los presidentes”.

No obstante, Donadio advierte que no se puede desconocer que la fuerza de Cepeda también es importante, “pero hay por una leve diferencia de 700 mil votos, una mayoría que no quiere el continuismo y, en las elecciones del 21 de junio, seguramente saldrán a votar más colombianos, unos por Cepeda, otros por Abelardo, pero los votos de la derecha que tenía Paloma prácticamente van a ir a Abelardo, por una razón clarísima, Cepeda fue la persona que inició el juicio penal contra Uribe, que llevó a que inicialmente fuera detenido en su domicilio,entonces esos seguidores de Uribe y de Paloma Valencia jamás votarían por Cepeda, que es su enemigo jurado”.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio