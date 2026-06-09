Diputados podrán participar en el proceso de consulta para la reestructuración del Gobierno

CARACAS.- La Asamblea Nacional inició las evaluaciones sobre las propuestas para la reforma y reingeniería del Gobierno en Venezuela.

El primer vicepresidente del parlamento, Pedro Infante Aparicio aseguró que próximamente distribuirán los de los detalles de los borradores de trabajo.

«Hoy recibimos al ministro de Educación, Héctor Rodríguez, quien hizo la presentación de toda la metodología, para la reforma, la reingeniería del Gobierno Nacional, estaremos enviando tanto a los diputados del Bloque de la Patria, como a las distintas fracciones de la oposición, los documentos, los cuestionarios y que todos podamos formar parte de esa cantidad de aportes en función de esta reestructuración» apuntó.

Además entre los elementos abordados destacan propuestas para fortalecer el apararato productivo de la nación.

Unión Radio