China pide «calma y moderación» tras ataques entre EEUU e Irán

PEKÍN.- China pidió este miércoles «mantener la calma y ejercer la moderación» tras los ataques lanzados por Estados Unidos contra Irán y la posterior respuesta iraní contra bases militares estadounidenses en Oriente Medio, e instó a las partes a evitar una mayor escalada y a retomar la vía diplomática.



El portavoz del Ministerio de Exteriores chino Lin Jian expresó en una rueda de prensa la «profunda preocupación» de Pekín por la situación y llamó a todas las partes implicadas a adoptar «medidas concretas» para rebajar las tensiones.



Lin afirmó además que las disputas deben resolverse por medios políticos y diplomáticos y abogó por alcanzar «lo antes posible» un alto el fuego «integral y duradero».



Las declaraciones se producen después de que EE.UU. lanzara tres rondas de ataques contra Irán en respuesta al derribo de un helicóptero Apache estadounidense en el estrecho de Ormuz, una operación a la que Teherán respondió con ataques contra bases militares estadounidenses en Jordania, Kuwait y Baréin.



El Ministerio de Exteriores iraní reafirmó este miércoles el «derecho a defenderse» de la República Islámica y advirtió a los países del golfo Pérsico sobre su «responsabilidad» de impedir que Estados Unidos utilice sus territorios para atacar a Irán.



Según la Guardia Revolucionaria iraní, entre los objetivos de la represalia figuró la Quinta Flota estadounidense estacionada en Baréin, mientras que Jordania aseguró haber interceptado varios misiles sin que se registraran víctimas ni daños materiales.



La nueva escalada se produce pese a que el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que todavía es posible alcanzar un acuerdo con Teherán en «dos o tres días» tras varias semanas de negociaciones con la República Islámica.

EFE

