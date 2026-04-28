Diputado Vera considera «inviable» algunas propuestas de aumento de sueldo

CARACAS.-El diputado a la Asamblea Nacional (AN) y dirigente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, Oswaldo Vera, considera que algunos sectores han presentado propuestas de aumento salarial de cara al 1 de mayo que se hacen «inviable» para la economía.

«Hemos visto propuestas que van muy significativas, muy claras, y otras que realmente son irresponsables, señalan un aumento de mil 500 dólares porque es la canasta básica o elementos de esa naturaleza, que uno sabe que son inviables desde el punto de vista económico», dijo en entrevista concedida al programa Dos más Dos que transmite Unión Radio.

El parlamentario confía en la «mejora paulatina del ingreso y del salario de los trabajadores» ante la firma de acuerdos con empresas petroleras, mineras y la reanudación de las relaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). «Por eso lo hemos planteado que sea de manera constante pero paulatino», acotó.

Vera afirmó que la Ley del Trabajo se debe «adaptar» a los nuevos momentos y nuevas formas de laborar, pero enfatizó que el tema de la retroactividad de las prestaciones sociales no es un problema para aumentar el sueldo, sino que más bien es una especie de «chantaje» de algunos sectores «agrupados en Fedecámaras».

Insistió en que las presentaciones sociales representan una «logro» para la clase trabajadora y que su eliminación «no debe estar contemplado dentro de los acuerdos y decisiones que se tomen en ese sentido».

Vera cree que hay casos relacionados a los contratos colectivos que deben ser revisados con «claridad» frente a la posibilidad de recuperación paulatina del salario.

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Lourdes G. Soublette/Unión Radio