Pentágono dice que vienen «noticias importantes» sobre lucha contra el narco en Venezuela

Washington.- El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró este miércoles que «muy pronto surgirán noticias importantes desde Venezuela» referentes a la lucha contra el narcotráfico, una de las áreas en las que el Gobierno del presidente Donald Trump ha aplicado más mano dura.

Durante una sesión de entrenamiento con tropas estadounidenses en el marco de su visita a la base de Guantánamo en Cuba, Hegseth arengó a las tropas y aseguró que los carteles, muchos de los cuales han sido designados como grupos terroristas por la Administración Trump, «están tratando de encontrar nuevas rutas» para introducir drogas en EE.UU.

«Por eso creamos la coalición de las Américas contra los cárteles. Ahora colaboramos con países aliados, operando dentro de sus propios territorios, para localizar dónde actúan estos terroristas designados y dónde fabrican sus drogas. A veces lo hacemos abiertamente, para que el mundo lo sepa, y otras discretamente», aseguró el expresentador de Fox News, subrayando la red de alianzas en Latinoamérica con Gobiernos como Ecuador, Honduras o Paraguay.

«De hecho, muy pronto surgirán noticias importantes desde Venezuela al respecto, ya que ahora contamos allí con un socio dispuesto a colaborar con nosotros», comentó Hegseth.

EFE/UniónRadio