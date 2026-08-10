Sube a 24 muertos y decenas de heridos en Colombia tras fuerte terremoto

BOGOTÁ.- Al menos cuatro personas murieron en el departamento colombiano del Chocó, epicentro del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió esta mañana el país, lo que eleva a 24 la cifra de fallecidos por el sismo en todo el territorio nacional.

Según la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi, además de los cuatro muertos en ese departamento hay al menos 69 personas heridas, una cifra que se espera que siga aumentando por los graves daños que dejó el terremoto, que incluso provocó el desplome de edificios en el centro y el oeste del país.

Además de los muertos en el Chocó, hubo al menos 18 fallecidos en Pereira, capital del departamento de Risaralda y dos en Manizales, capital de Caldas, urbes que junto con Cali fueron de las más afectadas por el terremoto.

«Se reportan afectaciones en viviendas, edificaciones e infraestructura pública y privada en diferentes municipios del departamento», dijo Córdoba-Curi, en su segundo balance tras la emergencia.

La gobernadora señaló que las autoridades continúan realizando labores de evaluación de daños y atención de las personas afectadas, mientras avanzan los trabajos para establecer el alcance de la emergencia en los municipios del Chocó.

El departamento del Chocó, uno de los más pobres de Colombia que no dispone de recursos suficientes para atender una emergencia de esta magnitud, fue la zona donde se registró el epicentro del terremoto, en el municipio de San José del Palmar, aunque el movimiento se sintió con fuerza en buena parte del centro y occidente de Colombia.

El sismo, registrado a las 07:34 hora local, tuvo una profundidad de 82 kilómetros, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

La cifra de víctimas continúa en verificación y las autoridades mantienen las labores de búsqueda, rescate y evaluación de daños en las zonas afectadas.

EFE