Roberto Marrero: La política no se puede hacer desde la distancia y desde la crítica

CARACAS.- El dirigente político Roberto Marrero regresó a Venezuela tras una estadía prolongada en el exterior. El exsecretario de la Asamblea Nacional decidió su vuelta al país luego de un llamado público de Jorge Rodríguez y la posibilidad de amparo en la Ley de Amnistía.

Marrero destacó en entrevista concedida a Román Lozinski para el Circuito Éxitos la importancia de ejercer la labor política en territorio nacional para entender la cotidianidad de la población. Sobre este punto, el abogado afirmó: «La política no se puede hacer desde la distancia y desde la crítica».

Asimismo, aclaró que su condición fue de exiliado y no de inmigrante, debido a su intención constante de volver a Caracas.

El dirigente señaló que el país exige la recuperación de los consensos y la solidez de las instituciones. En su visión, resulta necesaria la restauración de la bicameralidad y un poder judicial con capacidad de decisión autónoma.

Marrero percibió señales de una transición ante los procesos de la fiscalía y la reciente excarcelación de diversos ciudadanos.

Otros líderes opositores, entre ellos Carlos Ocariz y César Pérez Vivas, también concretaron su retorno en fechas recientes.

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