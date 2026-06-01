Restituyen servicio de agua tras culminar reparación de la tubería en El Cafetal

CARACAS.-El alcalde del municipio Baruta del estado Miranda, Darwin González, informó que este lunes culminó con éxito los trabajos de reparación de la rotura de la tubería de 72 pulgadas en el boulevard de El Cafetal luego de la avería que se originó la pasada semana.

«No solamente se hizo la reparación, también se hizo un reforzamiento«, dijo a través de un video publicado en redes sociales la mañana de este 1 de junio.

González indicó que el agua potable llegará de forma paulatina en las comunidades que les corresponde según el cronograma de suministro.

En cuanto a la vialidad, aseguró que la Alcaldía de Baruta continuará con los trabajos de reparación y asfaltado en la vialidad. «Tenemos asfalto el día de hoy y lo vamos a estar colocando«, agregó.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio