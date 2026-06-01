lunes, junio 1, 2026
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Onda Tropical N° 7 genera lluvia en el occidente venezolano

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CARACAS.-El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), informó que la Onda Tropical número 7 se desplaza sobre el occidente venezolano y que su interacción con la Zona de Convergencia Intertropical genera nubosidad y precipitaciones en áreas de Falcón, Lara y Zulia.

Asimismo, indicó que a Onda Tropical número 8 llegará al territorio nacional entre el próximo sábado y domingo 7 de junio.

El Inameh prevé para este lunes mantos nubosos acompañados de precipitaciones de intensidad variable y actividad eléctrica ocasional en localidades de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, sur de Monagas, Sucre, Guárico, Barinas y oeste de Falcón.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio

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