Onda Tropical N° 7 genera lluvia en el occidente venezolano

CARACAS.-El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), informó que la Onda Tropical número 7 se desplaza sobre el occidente venezolano y que su interacción con la Zona de Convergencia Intertropical genera nubosidad y precipitaciones en áreas de Falcón, Lara y Zulia.

Asimismo, indicó que a Onda Tropical número 8 llegará al territorio nacional entre el próximo sábado y domingo 7 de junio.

El Inameh prevé para este lunes mantos nubosos acompañados de precipitaciones de intensidad variable y actividad eléctrica ocasional en localidades de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, sur de Monagas, Sucre, Guárico, Barinas y oeste de Falcón.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio