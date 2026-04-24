Día del Caficultor en Venezuela: calidad y sostenibilidad del rubro

CARACAS.- El 24 de abril se celebra Día del Caficultor en Venezuela, un rubro que se cultiva con la mejor calidad en los Andes venezolanos. Andrés Román García, es caficultor de Boconó, estado Trujillo, y resultó ganador del 6to lugar en el IV Encuentro Internacional de Cafés de Especialidad 2025.
García mencionó que con el surgimiento de esta nueva tendencia del café de «especialidad», crearon la empresa Café y Paisajes Andinos (CAYPA), la cual refirió como la primera en registrarse en el país para la producción de este grano en la más alta calidad.
Durante la entrevista concedida al programa Al Instante que transmite Unión Radio, enfatizó que es importante volver a los orígenes de la siembra y «retribuir esa pasión por el café» a la nueva generación de jóvenes caficultores.
En cuanto a la presencia de torrefactoras en Boconó, mencionó que hay tanto empresas públicas como privadas que aseguran la producción del café, incluso, cuentan con una sede de Café Venezuela SA en la zona.
Al consultarle sobre la normativa de la Unión Europea, que exige que a finales de 2026 café importado sea libre de deforestación, el caficultor expresó: «Cultivos a plena exposición al solar, donde se demuestre que hubo un impacto ambiental, esos cafés no podrán ser posicionados en algunos mercados europeos».
Mariangel García / Unión Radio