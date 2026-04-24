Día del Caficultor en Venezuela: calidad y sostenibilidad del rubro

Durante la entrevista concedida al programa Al Instante que transmite Unión Radio , enfatizó que es importante volver a los orígenes de la siembra y «retribuir esa pasión por el café» a la nueva generación de jóvenes caficultores.

En cuanto a la presencia de torrefactoras en Boconó, mencionó que hay tanto empresas públicas como privadas que aseguran la producción del café, incluso, cuentan con una sede de Café Venezuela SA en la zona.