Fuertes lluvias causaron crecida de ríos y quebradas en Mérida

CARACAS.- Las fuertes lluvias que se registraron recientemente en el municipio Campo Elías, del estado Mérida, causaron la crecida de ríos y quebradas.

Las autoridades señalaron que se han desplegado en las zonas afectadas.

Durante la noche de este jueves y madrugada del viernes, las lluvias fueron intensas; el río Montalbán creció y se desbordó.

Las autoridades informaron que realizan inspección de viviendas en El Salado para evaluar los daños.

“Alguna situación con algún habitante donde, hasta el momento, no tenemos gracias a Dios, ninguna afectación y ya notificando al Gobierno nacional para actuar sobre este puente donde estamos; son más de 800 metros cúbicos de material rocoso que tenemos que movilizar y más de mil del puente hacia arriba», detalló Jesús Rodríguez , alcalde del municipio Campo Elías en Mérida.

Explicó que el tránsito vehicular debe hacerse con precaución por las vías cercanas a los fluentes y que los ciudadanos deben estar alertas a los llamados por parte de los organismos de seguridad.

Vamos a seguir trabajando inspeccionando y colocando todos los dispositivos de prevención para garantizar el bienestar de la población del municipio Campo Elías.

Unión Radio