Denuncian suspensión de salario a 5.000 profesores en Trujillo

CARACAS.- El gremio docente de Trujillo denuncia la suspensión del salario de 5.000 mil profesores y la presencia de bachilleres que sustituyen al personal calificado.

Iraly Guerrero, presidenta del Colegio de Profesores del estado Trujillo, solicitó la intervención de la zona educativa ante autoridades nacionales por presuntas irregularidades administrativas.

«En el estado Trujillo es alarmante la cantidad de bachilleres que están dando clases donde hay muchos educadores profesionales que los tienen cesantes y con el salario paralizado», dijo.

Unión Radio