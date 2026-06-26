Delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela entre las víctimas fatales de los terremotos

CARACAS.- El gobierno de Canarias confirmó el fallecimiento de su delegada en Venezuela, Isabel Jara, desaparecida desde el doble terremoto que azotó el país el pasado miércoles, por lo que la cifra de españoles muertos ascendió a cuatro.

La noticia la confirmó el portavoz del gobierno canario, Alfonso Cabello, tras una reunión extraordinaria de dicho gobierno que tuvo lugar en Tenerife para analizar lo acontecido en Venezuela.

«Hoy la despido con dolor y con la gratitud de saber que dedicó su vida a cuidar, acompañar y defender a nuestra gente en Venezuela. Fue una compañera leal, una mujer generosa y una canaria imprescindible al otro lado del Atlántico. Todo mi cariño a su familia, a sus seres queridos y a la colectividad canaria en Venezuela. Gracias por tanto, Chavela», lamentó el presidente de Canarias, Fernando Clavijo.

Más temprano, el ministro de exteriores español, José Manuel Albares. confirmó que otros ciudadanos españoles murieron a causa del desastre natural y otros 99 ciudadanos se encuentran desaparecidos.

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