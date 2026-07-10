El Salvador instalará hospital de campaña en Playa Grande

CARACAS.- La misión humanitaria de El Salvador instalará desde este viernes un hospital de campaña en Playa Grande, estado La Guaira, para priorizar la atención de los afectados por los terremotos del pasado 24 de junio.

De acuerdo a la información, el centro de salud contará con atención primordial en el área de medicina general, psicología y además veterinaria para las mascotas.

El doblete sísmico dejó a la fecha 2.899 muertos y más de 16.000 heridos, según el más reciente balance oficial.

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