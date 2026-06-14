Defensoría del Pueblo participa en despliegue interinstitucional para la Reforma de la Justicia Penal

CARACAS.- La Defensoría del Pueblo participa desde este viernes 12 de junio en el despliegue para la “Reforma de la Justicia Penal” convocado por el Gobierno nacional para transformar el sistema penitenciario del país.

En este sentido la Defensora del Pueblo, Eglée González Lobato, hizo acto de presencia en las instalaciones del Palacio de Justicia, en Caracas, donde se realizó la exhaustiva revisión de un importante número de expedientes tribunalicios.

Durante la actividad González Lobato realizó un acompañamiento institucional, se incorporó a las mesas de trabajo y verificó, entre otras cosas, la situación jurídica de algunos privados y privadas de libertad.

El despliegue institucional contó con la participación articulada de todos los Poderes Públicos: diputados de la Asamblea Nacional, el Ministerio Público a través de sus fiscales superiores, el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, los correspondientes tribunales con competencia penal, la Defensoría del Pueblo y la Defensa Pública General.

La defensora del pueblo explicó que 60 defensores delegados se incorporaron al equipo interinstitucional que se desplegó por los recintos penitenciarios, circuitos judiciales y centros de detención preventiva de los estados Aragua, Carabobo, Miranda, La Guaira, Falcón, Lara y Zulia.

Unión Radio / Nota de prensa