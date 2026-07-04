Médicos dominicanos arribaron a Venezuela para activar hospital móvil

CARACAS.- Una delegación proveniente de la República Dominicana con 40 profesionales de la salud arribó a Venezuela para activar un hospital móvil en una de las zonas más críticas del desastre.

El equipo que incluye especialistas en pediatría, psiquiatría, salud mental y ginecología. Además, tiene la capacidad de atender a 200 pacientes por día.

Los enviados dominicanos tienen como objetivo brindar asistencia inmediata en un aérea donde se estima existen entre 2 mil a 3 mil personas esperando por atención médica.

El ministro de Salud Pública de la isla caribeña, Víctor Atallah, ofreció detalles de la misión de ayuda.

«Nos dieron una zona donde alrededor de tres mil personas esperan atención, vamos atender a esas personas por 15 días y se rota el equipo hasta que tengamos la decisión de no estar más tiempo allá,» apuntó.

Unión Radio