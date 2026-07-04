SNTP lamenta la muerte de siete trabajadores de la prensa tras los terremotos

CARACAS.- El Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa lamentó la muerte de siete periodistas y trabajadores de la prensa tras los terremotos del pasado 24 de junio en La Guaira y Caracas.
Entre los fallecidos están: José Ángel Rivero, Sinaí Rivas, Lissi Contreras, Javier José Rodríguez, Emilys Sarache, Mauren Elena Morillo y Adriany Matute.
«Expresamos nuestras condolencias y solidaridad con sus familiares, amigos y compañeros», indicó el comunicado del SNTP.
Unión Radio
El SNTP lamenta profundamente el fallecimiento de seis colegas y trabajadores de la prensa a consecuencia de los terremotos en Venezuela. Expresamos nuestras condolencias y solidaridad con sus familiares, amigos y compañeros #04Jul pic.twitter.com/6xlu5wpQsk— SNTP (@sntpvenezuela) July 4, 2026