SNTP lamenta la muerte de siete trabajadores de la prensa tras los terremotos

CARACAS.- El Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa lamentó la muerte de siete periodistas y trabajadores de la prensa tras los terremotos del pasado 24 de junio en La Guaira y Caracas.

Entre los fallecidos están: José Ángel Rivero, Sinaí Rivas, Lissi Contreras, Javier José Rodríguez, Emilys Sarache, Mauren Elena Morillo y Adriany Matute.

«Expresamos nuestras condolencias y solidaridad con sus familiares, amigos y compañeros», indicó el comunicado del SNTP.

Unión Radio