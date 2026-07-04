León XIV celebró el 4 de julio en la residencia del embajador de EEUU ante la Santa Sede

CIUDAD DEL VATICANO.- El papa León XIV, primer pontífice estadounidense de la historia, celebró este sábado la fiesta nacional de Estados Unidos en la residencia del embajador ante la Santa Sede, Brian Burch, con motivo del 250 aniversario de la Declaración de Independencia del país norteamericano.

«Acogiendo la invitación del embajador estadounidense ante la Santa Sede, el Santo Padre se dirigió a su residencia en la noche del sábado 4 de julio, en ocasión de la fiesta nacional», informó la oficina de prensa del Vaticano.

Por su parte, la embajada de EEUU ante la Santa Sede compartió en su cuenta de X que el pontífice festejó la efeméride junto al embajador Burch y su familia.

Durante el encuentro, le obsequiaron una camiseta de la selección de fútbol de Estados Unidos para el Mundial, una pelota de béisbol conmemorativa «Freedom 250» y una tarta de manzana casera.

«El papa León confirmó que apoyará al país donde nació durante el Mundial», detalló la legación diplomática en la red social.

El pontífice, cuyo nombre secular es Robert Francis Prevost y es originario de Chicago, se trasladó a la residencia oficial del embajador tras una intensa jornada marcada por su visita a la isla italiana de Lampedusa, símbolo de la crisis migratoria en el Mediterráneo.

EFE