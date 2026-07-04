EEUU exige a Nicaragua la liberación inmediata del obispo emérito Juan Abelardo Mata

SAN JOSÉ.- Estados Unidos exigió este sábado al Gobierno de Nicaragua, que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, la liberación «inmediata e incondicional» del obispo emérito nicaragüense Juan Abelardo Mata, de 80 años, quien fue detenido tras oficiar una misa en la que pidió a los fieles rezar por la Iglesia católica perseguida.

«Exigimos la liberación inmediata e incondicional del obispo nicaragüense Abelardo Mata, quien ha sido detenido arbitrariamente por la dictadura Murillo-Ortega», demandó la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos a través de su cuenta en X.

El obispo emérito Mata no representa ninguna amenaza para el régimen sandinista y su salud es frágil, anotó esa oficina adscrita al Departamento de Estado en el mensaje compartido por la Embajada estadounidense en Managua en sus redes sociales.

«Condenamos además la continua y cruel persecución y represión religiosa por parte de la dictadura Murillo-Ortega. Los ataques contra la libertad religiosa deben cesar», conminó Washington.

El obispo emérito Mata fue retenido por policías el pasado lunes en represalia por una misa celebrada el 25 de junio en la iglesia Cruz del Calvario, en la ciudad nicaragüense de Estelí, en la que pidió a los fieles rezar por la Iglesia católica perseguida y mencionó expresamente al obispo desnacionalizado y excarcelado Rolando Álvarez y al sacerdote Frutos Valle.

EFE