Defensora del Pueblo llama a trabajar de forma coordinada por los privados de libertad

CARACAS.-Durante el Acto de Reinicio de la Revolución Judicial, la Defensora del Pueblo, Eglée González Lobato, dijo que el país espera una respuesta rápida y coordinada entre las instituciones del Estado en función de atender adecuadamente a los privados y privadas de libertad.

“Estamos comprometidos con este propósito, la vulnerabilidad que enfrentan los privados y privadas de libertad solo se puede atender si lo hacemos juntos, las instituciones del Estado debemos dialogar y trabajar en conjunto, con independencia y autonomía, pero escuchando al otro”, dijo González Lobato.

La defensora del pueblo destacó que el tema penitenciario requiere un trabajo coordinado entre todos los órganos que integran el sistema de justicia, en consecuencia, destacó que todas las instituciones deben recorrer el país.

“Las puertas de la Defensoría del Pueblo están abiertas para todos, la idea tiene que ser trabajar juntos y de manera coordinada, comprometidos todos por el bien del país y por lo que esperan los venezolanos sobre el problema penitenciario”, indicó.

Durante el acto, encabezado por el ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, se abordaron temas como la corrupción, el retardo procesal, la sobre población penitenciaria, las condiciones en los centros de detención preventiva, la posibilidad de acelerar el otorgamiento de beneficios procesales para quienes apliquen y cumplan con los extremos legales.

La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Caryslia Rodríguez, entre otros magistrados, el Fiscal General de la República, Larry Davoe, el Defensor Público General, Daniel Ramírez Herrera, el ministro de Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, así como diputados de la Asamblea Nacional, autoridades militares y policiales, Fiscales del Ministerio Público y jueces estuvieron presentes durante la importante actividad.

Nota de prensa/Unión Radio