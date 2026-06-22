Defensora del Pueblo insta a humanizar el sistema de justicia

CARACAS.- La defensora del pueblo, Eglée González Lobato, participó este sábado en la Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal en el estado Zulia, espacio donde ratificó el compromiso inquebrantable de la institución con la promoción y defensa de los derechos humanos en todo el territorio nacional.

Durante su intervención, la integrante del Poder Ciudadano enfatizó la importancia de descentralizar el debate, afirmando que Caracas «nunca será suficiente» para definir las realidades de todo el país.

González Lobato manifestó que el éxito de esta reforma no debe medirse por el número de leyes que se modifiquen, sino por el impacto real en la población y por la restitución de la confianza de los venezolanos en sus instituciones.

«Esto lo estamos haciendo por nuestro compromiso con el país y también por la capacidad que tenemos para acercar la justicia a los ciudadanos», aseveró la Defensora.

Asimismo, resaltó que el objetivo principal de este proceso es la humanización del sistema judicial. Explicó que reconocer los desafíos actuales no debilita a las instituciones ni a la ciudadanía, sino que representa un paso firme y necesario para su fortalecimiento.

En ese sentido, la máxima autoridad de la Defensoría del Pueblo señaló la importancia de aportar una visión transformadora ante la magnitud del desafío que enfrenta la justicia venezolana. Subrayó que la protección efectiva de los sectores más vulnerables solo se logrará a través de una sólida cooperación interinstitucional, deponiendo agendas personales para trabajar en función de las necesidades del ciudadano.

Finalmente, recalcó que el proceso de humanización es una contribución directa a la convivencia pacífica, la cual se mide a través de las condiciones de vida de la población. «Nosotros superaremos todas las diferencias, pondremos a los ciudadanos en el centro, reflexionaremos, nos acercaremos y escucharemos para generar una reforma de justicia penal que hable de la Venezuela que nos merecemos», concluyó.

Nota de prensa