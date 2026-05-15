Defensoría del Pueblo de Colombia alerta injerencia de grupos armados para coaccionar el voto

CARACAS.- La defensora del pueblo de Colombia, Iris Marín Ortíz, alertó sobre una posible injerencia de grupos armados en las elecciones presidenciales para que voten por determinado partido.

«Particularmente a candidaturas de derecha. También hemos encontrado unas acciones más directas donde los grupos armados señalan sus preferencias electorales y por último, ya el constreñimiento, digamos acciones más directas, de amenaza a la población para votar por ciertas cadidaturas», indicó.

Las elecciones se efectuarán el próximo 31 de mayo en el país neogranadino.

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