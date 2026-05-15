Gobierno del estado Sucre anuncia proyecto integral para la recuperación de la represa del Turimiquire

CARACAS.- La gobernadora del estado Sucre, Jhoana Carrillo, informó que el Ejecutivo nacional aprobó un proyecto destinado a la recuperación del embalse Turimiquire, el cual presenta una falla en sus sistema trasvase y que mantiene sin servicio de agua por tuberías a las ciudades de Cumaná, Marigüitar y la Península de Araya desde hace más de 70 días.

La mandataria regional anunció que la labor fue autorizada por la presidenta encargada de la República, el ministerio para la Atención de las Aguas y la vicepresidencia de obras Públicas y Servicios.

“Un proyecto que no solamente va a ser para la desobstrucción del túnel que es la primera etapa o fase, sino que además contempla toda la recuperación de la zona del embalse. Estamos hablando de que es un proyecto estructural y que amerita tiempo”, indicó Carrillo.

Organizaciones como la Cruz Roja y Cáritas de Venezuela se mantienen desplegadas en los municipios afectados asistiendo a la emergencia hídrica decretada en la región.

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