Decena de barcos navegan hacia Gaza tras más interceptaciones de Israel a la flotilla

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- Una decena de barcos de la flotilla humanitaria siguen navegando este martes hacia Gaza, después de que las Fuerzas Armadas de Israel interceptaran más de una treintena de embarcaciones y detuvieran a decenas de participantes, entre ellos españoles y latinoamericanos.



El rastreador habilitado por la Sumud Global Flotilla, que organiza esta misión humanitaria, mostraba hasta las 3:30 GMT las imágenes en directo de nueve de las 10 lanchas operativas mientras seguían acercándose a Gaza. A esa hora la flotilla se situaba a menos de 200 millas náuticas del enclave (unos 370 kilómetros).



Según los organizadores de la flotilla, el último barco interceptado -que eleva a 36 el total- fue uno de bandera polaca con nueve personas a bordo, entre ellas cinco con nacionalidad francesa, una de Reino Unido, Irlanda y Turquía y el joven Pablo Quesada Martin, uno de los 45 españoles que se estima que forman parte de la misión.



El joven español denunció en Instagram que su barco estaba siendo interceptado la noche del lunes por militares israelíes, tras lo cual se desconoce su paradero, así como el de participantes de México, Chile, Australia y otros países, cuyos Gobiernos han pedido información a las autoridades del Estado judío.



Al menos 54 embarcaciones con unas 500 personas zarparon el pasado 15 de abril desde Barcelona rumbo a Gaza, pero la amplitud de la flotilla ha quedado diezmada por dos olas de bloqueos israelíes: una que tuvo lugar cerca de Grecia a finales de abril y la que se registró el lunes en aguas internacionales próximas a Chipre.



La flota fue interceptada frente al litoral suroeste de esta isla mediterránea, según sus organizadores, que denuncian la detención de varios participantes, entre ellos la hermana de la presidenta de Irlanda y exparlamentaria izquierdista, Catherine Connolly.



La Freedom Flotilla señaló en un comunicado que las Fuerzas Armadas de Israel les han informado de que los activistas arrestados serán trasladados a un «buque prisión» y posteriormente llevados al puerto israelí de Ashdod.



Los activistas denuncian que se hayan vuelto a interceptar embarcaciones en misión humanitaria pese a que los Gobiernos y la Comisión Europea fueron informados previamente de la expedición y de que se solicitó «protección» en un Mediterráneo «plagado» de buques de la OTAN.



Las embarcaciones forman parte de una gran flota integrada por tres grupos: la Global Sumud Flotilla, la Freedom Flotilla Coalition -que aún mantiene en navegación el barco llamado Lina Al-Nabulsi- y la Mavi Marmara Freedom and Solidarity Association.



Este lunes Israel pidió a las naves de la flotilla que dieran marcha atrás en su viaje. «Israel no permitirá ninguna violación del bloqueo naval legal sobre Gaza e insta a todos los participantes en esta provocación a que cambien de rumbo y den media vuelta inmediatamente», advirtió en un comunicado.

EFE

