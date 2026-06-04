De Viana asegura que Venezuela tiene conocimientos técnicos para mejorar sistema de agua

Caracas.- El ingeniero civil y expresidente de Hidrocapital, José María de Viana, aseguró que Venezuela cuenta con el conocimiento técnico para recuperar sus sistemas de acueductos, pero que la solución exige reconocer los errores cometidos y apostar por el talento por encima de tendencias políticas.

En entrevista para el programa «A Tiempo» de Unión Radio, de Viana dijo que «el agua es transparente, el agua no sabe de colores políticos. Lo que sabe es gente que sabe hacer las cosas y gente que no sabe».

El experto señaló que el país pasó de una «época de oro» en materia de acueductos, cuando había agua continua y de calidad hasta en los rincones más recónditos, a un «tiempo oscuro» marcado por el servicio intermitente y la mala calidad.

La solución pasa, en su criterio, por sacar al Estado del rol de empresario y permitir la entrada del sector privado en la operación de los sistemas. «El Estado empresario no funcionó», dijo, proponiendo que el gobierno se concentre en la función regulatoria mientras empresas privadas asumen la gestión operativa.

Explicó además que las constantes roturas de tuberías en Caracas responden tanto al envejecimiento sin mantenimiento como a la falta de personal calificado; sobre otras regiones del país advirtió que ciudades como Maracaibo, Margarita o Ciudad Bolívar sufren la escasez pese a contar con infraestructura que debería garantizarles el suministro.

Roberto Rivas Ortega / Unión Radio