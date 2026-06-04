India reconoce que el cobro de sus dividendos es fundamental en la negociación con Caracas

NUEVA DELHI.- El Gobierno de la India admitió este jueves que la deuda en dividendos que Venezuela mantiene con sus empresas estatales es un tema central en las discusiones bilaterales durante la visita a Nueva Delhi de la presidenta interina, Delcy Rodríguez.

«El tema de los dividendos es una parte fundamental de las discusiones que estamos teniendo con Venezuela. Naturalmente, entendemos que es nuestro dinero, es el dinero de una empresa del sector público», declaró el secretario encargado de América Latina de la cancillería india, Rudrendra Tandon.

Según indicó el alto diplomático, el primer ministro indio, Narendra Modi, discutió con Rodríguez la deuda en varias ocasiones e insistió en que la delegación venezolana «es muy consciente de esta situación».

La filial internacional de la estatal india ONGC Videsh reclama entre 600 y 1.000 millones de dólares en dividendos congelados por su participación en el proyecto petrolero de San Cristóbal, retenidos tras la crisis de PDVSA y las sanciones.

Para Nueva Delhi, la reactivación del suministro de crudo venezolano, que se ha tornado fundamental para reducir la dependencia del encarecido petróleo ruso, es la vía natural para amortizar este pasivo mediante descuentos.

EFE