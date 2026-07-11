Cruz Roja Venezolana contrata empresa auditora para blindar transparencia y trazabilidad de la donaciones

CARACAS./ la Cruz Roja Venezolana informó a través de sus redes sociales que contrataron a una de la 4 empresas de auditoría más grandes del mundo como asesores para mejorar sus procesos administrativos, contables y el control interno de la institución.

En una publicación en Instagram refirieron que la empresa EY y sus asesores fortalecerán los procesos, a fin de favorecer la transparencia y trazabilidad de las donaciones.

«El acompañamiento de @eyvenezuela fortalece la transparencia y la rendición de cuentas, y refleja nuestro compromiso con una gestión responsable de los recursos destinados a la acción humanitaria», publicaron en Instagram.

EY es una organización global de servicios profesionales con experiencia en consultoría, estrategia, transacciones, servicios tributarios, auditoría y aseguramiento.