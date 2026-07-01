Automercados garantizan operatividad y abastecimiento del sector tras terremotos

CARACAS.- Tras los dos sismos que sacudieron recientemente al país, el sector de supermercados y autoservicios se mantiene operativo y en constante articulación para asegurar el acceso a productos básicos. El presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (ANSA), Ítalo Atencio, informó sobre las acciones inmediatas que asumió el gremio para responder a la contingencia, destacando el compromiso de los trabajadores y el estado actual de la infraestructura y el inventario nacional.

En entrevista para el programa «A Tiempo» de Unión Radio, Atencio explicó que se organizaron filas tanto fuera como dentro de los establecimientos y se instruyó al personal a transmitir información a la población. “Cuál fue la instrucción a todo nuestro personal -que la verdad son héroes de todo lo que pasó y siguen siendo hoy, un reconocimiento a ellos-, era transmitirle a la gente que hoy abrimos, mañana también, pasado mañana también. Que no va a faltar nada”, aseveró.

Con el paso de los días, los supermercados incorporaron de forma progresiva servicios complementarios internos como farmacias, panaderías y cafés.

La evaluación de la infraestructura comercial muestra un panorama heterogéneo, con especial atención en el estado La Guaira.

En el ámbito social, ANSA canalizó la solidaridad de los ciudadanos mediante la activación de infraestructura de recepción de donaciones en todo el territorio nacional. “Empezamos a montar centros de acopio, y al día siguiente tenemos 160 centros de acopio en todo el territorio nacional, en alianza con Cáritas y con el Dividendo Voluntario para la Comunidad”, informó su presidente.

La situación del inventario general previo al evento facilitó la capacidad de respuesta de la red de distribución. Atencio resaltó como un factor positivo que la contingencia coincidiera con un alto nivel de disponibilidad de mercancía en los almacenes. “¿Qué cosa buena pasó dentro de la tragedia? Que nos agarró esto con 98% de abastecimiento y un inventario robusto, si podemos utilizar esa palabra”, afirmó.

Roberto Rivas / Unión Radio