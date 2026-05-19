Comunas de Sucre se activan para evaluar proyectos que postularán en la Consulta Popular

CARACAS.-El secretario de Comunas del Municipio Sucre, José Daniel Pérez, afirmó que se han activado en los diferentes sectores para «definir las opciones de proyectos» que se postularán en la segunda Consulta Popular que se realizará el próximo 12 de julio.

«Nosotros tenemos 90 comunas y circuitos comunales. Ya a partir de ahora con el llamado de la presidenta (encargada) iniciamos ese proceso de activación comunitaria, de que se vayan dando las asambleas de ciudadanos en cada territorio para ir definiendo cuáles son las opciones de proyectos», dijo.

En entrevista concedida al programa Al Instante que transmite Unión Radio sostuvo que estos procesos representan «una gran oportunidad para que sigan fortaleciendo» a las comunidades en las distintas partes del país.

Invitó a las juntas de condominios y organizaciones a sumarse a Consulta Popular que se realizará en los próximos dos meses para atender las necesidades de los territorios.

Remarcó que en los próximos días se anunciará el cronogramas de postulación de cara a la celebración del proceso de consulta. «Creo que uno de los retos en este próximo proceso de consulta es que la participación va a ser masiva porque en un consejo comunal pudieran existir dos, tres, cuatro, cinco juntas de condominio», agregó.

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Unión Radio