Viceministro Osío destaca el impacto de la economía comunal en el precio del café

CARACAS.-El viceministro de la Economía Comunal, Saúl Osío Pedret, aseguró este martes que uno de los impactos de la economía comunal es la «estabilización del precio del café» luego del decrecimiento en la producción del rubro que se registró hace unos años.

«Más de 200 comunas a nivel nacional lograron organizarse en torno a la producción del café al punto que 232 comunas tienen una comisión de café, no es una comisión de producción, sino una comisión exclusivamente para atender el tema del café», dijo en entrevista concedida al programa A Tiempo que transmite Unión Radio.

Osío Pedret sostuvo que actualmente el costo del rubro «se ha estabilizado tanto al pago al caficultor en el campo como en la estabilización del precio del café en los anaqueles de los comercios nacionales».

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El viceministro comentó que uno de los objetivos de la economía comunal es «achatar» las cadenas de intermediación con la conexión entre las comunas que se dedican a la producción primaria y comunas en grandes centros de consumo que logren establecer cadenas de distribución comercial.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio