Colombia ratifica apoyo a Venezuela y reporta 23 de sus nacionales fallecidos

CARACAS.- El embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo, ratificó el compromiso absoluto de su Gobierno en las labores de asistencia solidaria tras el doble sismo que azotó el país el pasado 24 de junio.

El diplomático confirmó que todo el personal consular y sus familias se encuentran completamente a salvo, a pesar de daños estructurales sufridos en la sede diplomática de Caracas.

En entrevista a Esther Quiaro en el programa Al Instante de Unión Radio, apuntó que hasta el pasado domingo se habían contabilizado 23 colombianos fallecidos y “nosotros hemos recabado de manera personal 60 familias colombianas afectadas, hay otras personas que están hospitalizadas”.

“En la morgue se habían registrado 23 colombianos fallecidos hasta el pasado domingo”, ratificó.

No obstante, señala que hay muchos reportes de colombianos que estaban en el campamento permanentemente instalado en La Guaira donde “llegan los colombianos a buscar ayudas y muchos adultos mayores, dada la característica de migración, se quedaron solos”.

A su juicio, ante la tragedia “hay que tomar la decisión de sobreponerse”.

Rengifo destaca la coordinación entre ambos gobiernos para atender lo sucedido. “Ha sido muy estrecha con la cancillería desde la noche de la ocurrencia, informé al presidente Gustavo Petro”.

“La instrucción que dio es que para atender “todas las ayudas que requieran y necesiten, se movilizó la unidad de evasión de riesgos, una oficina adscrita a la Presidencia de la República que maneja todos estos grupos USAID”, detalló.

Además recordó que “viene una fase muy importante, que es la reconstrucción, remover escombros que no es cosa fácil”.

Señaló que la respuesta nacional e internacional ha sido inmediata. “Se ha acondicionado rápidamente el sitio donde estamos nosotros, ahí compartimos con Ecuador, Chile, Suiza, Alemania, en un ambiente muy propicio para este tipo de subcampamento, con las condiciones, la energía eléctrica y la conectividad”.

Insiste en que hay que felicitar a entidades como ONU y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD- junto al aporte de muchos países “creo que esto se va a superar, va a ser difícil la llegada de recursos, no es fácil. Se está hablando de más de mil millones de dólares”.

“Es una realidad y hay que asumirla y entenderla, y esto también puede servir de ejemplo en Colombia”, acotó.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio