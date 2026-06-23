Colegio de Odontólogos de Venezuela solicita campañas de salud pública

CARACAS.- El presidente del Colegio de Odontólogos de Venezuela informó que por razones económicas en el país no perciben la salud bucal como prioridad, ocasionando el deterioro de la dentadura en niños y adultos.

Pablo Quintero, presidente de ese gremio médico, insistió en que desde la salud pública deben garantizarse tratamientos para evitar la pérdida de piezas dentales o complicaciones de salud por falta de atención.

«Sigue siendo la caries dental un problema de salud pública en el país, adicional a eso, también, las enfermedades peridentales, las maloclusiones, que vienen a convertirse como estas tres enfermedades bucales, que se han convertido en problema de salud pública no solo en Venezuela, sino en el Latinoamérica y que requiere una priorización por parte del Estado, que permita garantizar lo que está establecido en la Carta Magna, en los artículos 83 y 84 que es el derecho a la salud», explicó.

Igualmente, Quintero, señaló que otro de los retos del gremio es erradicar el ejercicio ilegal de la profesión, por lo que piden revisar el anteproyecto de Ley del Ejercicio de la Odontología que reposa en la Asamblea Nacional.

Además, el presidente del Colegio de Odontólogos de Venezuela, pidió a los pacientes a pedir credenciales y no caer en ofertas engañosas de tratamientos a bajo costo.

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