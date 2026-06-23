Crean comisión que elegirá a contratistas para rescatar el sector salud

CARACAS.- Venezuela creó una comisión para seleccionar contratistas en el sector de la salud, afectado por la crisis y al que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, prometió destinar ingresos petroleros para su recuperación, tras establecer acuerdos por venta de crudo con Estados Unidos.

La Comisión de Contrataciones Públicas del ministerio de Salud tiene como objetivo «ejecutar los procedimientos de selección de contratistas para la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras», según la resolución 374, firmada por el ministro Carlos Alvarado.

El grupo estará conformado por tres miembros principales encargados de las áreas jurídica, técnica y financiera, que serán Rafael de Sousa Visconti; el viceministro de Hospitales, Mauricio Erasmo Vega; y Yenny Delgado, respectivamente, quienes tendrán suplentes.

La comisión podrá «designar los asesores técnicos que considere necesarios, de acuerdo a la complejidad de la contratación», quienes tendrán derecho a voz pero no a voto, según la resolución, publicada recientemente en la Gaceta Oficial número 43.395.

EFE