China reitera apoyo a Venezuela con 85 toneladas de ayuda humanitaria

CARACAS.- En un acto de solidaridad que reafirma que la relación Venezuela-China, arribaron al Aeropuerto Internacional «Simón Bolívar», en La Guaira, 85 toneladas de ayuda humanitaria provenientes del gigante asiatico.

La ayuda fue recibida por el canciller, Yván Gil, quien agradeció al Gobierno de China, a su presidente Xi Jinping, quien desde el primer momento de transcurrida la tragedia sísmica ha estado en comunicación con las autoridades venezolanas..

En ese sentido, explicó que la carga recibida trae consigo carpas, plantas eléctricas, a gasolina y a diesel, páneles solares y «diversos materiales para precisamente atender a la población que ha quedado vulnerable», al tiempo que aseguró que con esta «muestra de desprendimiento, de colaboración, nuestra asociación estratégica a toda prueba y todo el tiempo queda demostrada».

Finalmente, el canciller destacó el trabajo en el terreno de la comunidad china indicando que «es una comunidad perfectamente integrada a la comunidad venezolana. Somos hermanos, somos amigos«.

Nota de prensa