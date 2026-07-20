Cerca de 60% de los puntos de ventas en La Guaira quedaron inoperativos por los terremotos

CARACAS.-El presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela (Asobanca), Pedro Pacheco, reiteró este lunes que los bancos exoneraron por un período de 90 días el cobro de la comisión de los puntos de ventas en el estado La Guaira tras el impacto devastador del doblete sísmico ocurrido hace casi un mes.

«En La Guaira hay aproximadamente 12 mil 300 puntos de ventas y el 60% quedó fuera de operación, eso significa que muchos de ellos están literalmente bajo los escombros, otros están en centros comerciales y se podrán reactivar lo sabremos en los próximos días», dijo en entrevista con Shirley Radio por Onda La Superestación.

Aseguró que el sector bancario ha establecido contactos que todos sus clientes en el Litoral Central para darles «periodos de gracias, facilidades, reestructuraciones de la deuda».

Pacheco remarcó que ahora Venezuela enfrenta un «reto muy grande» en la reconstrucción de viviendas y escuelas que se desplomaron durante los dos terremotos. «Debemos reconocer que sin la ayuda de los organismos multilaterales y del propio Estados es imposible emprender estos proyectos», agregó.

Sostuvo que son proyectos de grandes magnitudes tras el impacto de los sismos y remarcó que además «veníamos con una serie de factores acumulados que hoy nos hacen también difícil salir adelante».

Lourdes G. Soublette/Unión Radio