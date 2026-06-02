17 muertos deja mayor ataque ruso a Ucrania en últimos meses

KIEV.- El número de muertos en el mayor ataque ruso a Ucrania de los últimos meses, que tuvo lugar la pasada noche y fue uno de los más masivos de toda la guerra, asciende a al menos 17, incluido un niño, tras actualizar este martes las autoridades ucranianas las cifras de víctimas en las ciudades de Dnipró y Kiev.



Los ataques rusos mataron a al menos once personas en una zona residencial de Dnipró, y a otras seis en la capital, Kiev, según los últimos recuentos publicados en Telegram por el gobernador de la región de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, y por el de la de Kiev, Timur Tkachenko, respectivamente.



Uno de los muertos en Dnipró es un niño cuyo cadáver fue encontrado entre los escombros de un edificio destruido por el ataque ruso, según explicó también en Telegram Ganzha.



El ataque masivo ruso ha provocado decenas de heridos en estas dos ciudades y en otros lugares de Ucrania como la urbe de Járkov, en el noreste del país, según el ministro del Interior.



El de esta madrugada es el primer ataque masivo ruso después de que Moscú anunciara a finales del mes pasado el comienzo inminente de una campaña aérea contra centros de toma de decisiones del Estado ucraniano en Kiev.



El Ministerio de Defensa de Rusia confirmó el ataque este martes y aseguró que iba dirigido a empresas del complejo industrial militar ucraniano e infraestructura crítica de Kiev y otras seis regiones de Ucrania.



Las autoridades ucranianas han explicado que entre las instalaciones alcanzadas había infraestructuras energéticas.



Según el parte de este martes de la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia empleó 73 misiles de distintos tipos en el ataque, entre ellos 33 de tipo balístico, y 656 drones de larga distancia, algo que Moscú no confirmó en su comunicado.



El lunes, el presidente ruso, Vladímir Putin, alertó de que tras el ataque ucraniano contra una residencia estudiantil en Lugansk del pasado 22 de mayo, en la que murieron 21 personas, incluyendo menores de edad, la guerra en Ucrania había pasado a una nueva fase desde el punto de vista cualitativo.

EFE

