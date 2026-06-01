Análisis Juan Carlos Tanus: Ahora en Colombia habrá una batalla campal de ideas hasta el 21-J

CARACAS.- El director de la Asociación de Colombianos en Venezuela, Juan Carlos Tanus, auguró una batalla campal de ideas, sin ningún rodeo, entre la derecha y la izquierda, con miras a la segunda vuelta de la elección presidencial en Colombia, prevista para el 21 de junio.

En entrevista con la periodista Anahí Arizmendi , transmitida por Unión Radio , Tanus sostuvo que en los comicios se evidenció un fracaso del uribismo, lo que llevó al expresidente Álvaro Uribe a anunciar su respaldo al candidato Abelardo de la Espriella.

Sin embargo, señaló que se trata de un uribismo fraccionado, ya que, en su opinión, el dirigente Juan Daniel Oviedo, compañero de fórmula de Paloma Valencia, no tiene la fuerza suficiente para asegurar que su fuerza electoral se asocie con de la Espriella.

«Es muy probable que el voto de Sergio Fajardo, de Claudia López, en el caso de Botero Jaramillo, candidatos que son de menor cuantía, pero de gran importancia entre estos 21 días, puedan sumar para Iván Cepeda», sostuvo Tanus.

Destacó que en la primera vuelta se superó la participación electoral de la primera vuelta de hace cuatro años y que por primera vez el conflicto de orden militar no tiene incidencia en los comicios, ya que el proceso de votación no tuvo obstáculos relacionados con el conflicto.

Unión Radio