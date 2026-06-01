Producción de cacao en el estado Sucre disminuyó un 70% por la proliferación del hongo “escoba de bruja”

CARACAS.- El hongo moniliophthora perniciosa conocido como escoba de bruja es un patógeno que afecta a las plantaciones de cacao y que impide el crecimiento activo de la planta.

Según los productores de cacao durante la última década, la expansión del hongo provocó pérdidas económicas significativas para más de ocho mil productores de cacao en el estado Sucre.

“Aproximadamente, de una cosecha de 10 maracas de cacao, solo se agarraron dos maracas, por la epidemia que tenemos. Entonces si tú almacenabas 1.000 kilogramos de cacao, ahorita llegas a 200-300 kilos”, indicó Henry Reyes, productor de cacao.

Productores indicaron que la proliferación del hongo afecta a otros rubros que se cosechan en la zona.

“Y no solo con cacao. Lo tenemos en coco, mango, lechosa, cambur. Todo está demasiado contaminado”.

Representantes de la asociación de productores de cacao de la reigón indicaron que los siete municipois que conforman el eje de la zona Paria se encuentran afectados por el hongo, situación que impide aumentar los índices de exportación.

Unión Radio