Comerciantes de frontera Ecuador-Colombia celebran fin de aranceles y piden ayuda a Noboa

TULCÁN.- Comerciantes de la frontera entre Ecuador y Colombia celebraron este lunes la eliminación de los aranceles impuestos por el Gobierno del presidente, Daniel Noboa, a las importaciones colombianas, y, desde el lado ecuatoriano, pidieron al mandatario medidas de apoyo económico para recuperarse tras cuatro meses de guerra comercial.

«Lo recibimos con mucha alegría, con mucho optimismo de nuevamente restablecer el comercio internacional», dijo a EFE Óscar Obando, presidente del Comité Gremial de Trabajadores de la Frontera en el municipio colombiano de Ipiales.

El puente internacional de Rumichaca, principal paso fronterizo entre ambos países, comenzó a recobrar la normalidad después de que Ecuador eliminara los aranceles del 100 % a las mercancías que provengan o que sean originarias de Colombia, tras una orden emitida por la Comunidad Andina de Naciones (CAN) para cesar la guerra comercial.

Obando aseguró que con esta decisión «se hizo justicia» y destacó el cumplimiento de la resolución de la CAN, que, según dijo, «es la que manda» en el tema del comercio fronterizo.

Por su parte, el presidente de los comerciantes del Centro Comercial Popular de la ciudad ecuatoriana de Tulcán, Roger Estrada, afirmó que la afectación económica fue «muy grave» y pidió al Gobierno medidas compensatorias como préstamos a bajo interés para recuperar al comercio local.

«Quedamos mal en cuentas bancarias. Esperamos que tome alguna alternativa para ayudar al comercio de Tulcán», señaló Estrada.

El dirigente afirmó que las pérdidas son «incalculables», debido a que, desde el segundo mes de aplicación de los aranceles, numerosos comerciantes comenzaron a tener dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras.

La guerra comercial entre ambos países la inició el presidente Noboa, quien anunció en enero la imposición de una «tasa de seguridad» a las importaciones del vecino país, al considerar insuficientes las acciones del Gobierno de su homólogo colombiano, Gustavo Petro, contra el narcotráfico y otras actividades criminales en la frontera común.

La medida entró en vigor en febrero con un 30 %, subió después al 50 % y alcanzó en mayo el 100 %; mientras Colombia respondió con gravámenes a productos ecuatorianos, restricciones comerciales y el corte de la interconexión eléctrica.

Los diálogos diplomáticos para terminar la guerra comercial no prosperaron, por lo que a comienzos de mayo, el organismo de integración regional formado por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú dio diez días a ambos países para retirar los aranceles.

Ecuador interpuso recursos de reconsideración al no estar de acuerdo con ese pedido de la CAN, pero el pasado viernes el presidente Noboa anunció la eliminación de los aranceles, una decisión que atribuyó a un acuerdo con el candidato presidencial colombiano de ultraderecha Abelardo de la Espriella, que este domingo fue el más votado en la primera vuelta de las elecciones y disputará la segunda vuelta con el izquierdista Iván Cepeda.

Sin embargo, el Gobierno de Petro sostuvo que en realidad respondía al cumplimiento de las resoluciones emitidas por la Comunidad Andina.

EFE