Cota Mil estará cerrada parcialmente por labores de mantenimiento

CARACAS.- El Ministerio de Transporte notificó que a partir de este lunes 1 de junio se llevará a cabo el cierre parcial de la Avenida Boyacá (Cota Mil) a la altura de Sebucán, sentido Altamira – Avenida Baralt, para efectuar labores de demarcación.

A través de redes sociales la institución difundió la información, en la cual detalló que los trabajos comenzarán alrededor de las cuatro de la tarde hasta las 12 de medianoche.



Asimismo, sugirieron a los conductore tomar sus previsiones por su seguridad y bienestar.

Unión Radio