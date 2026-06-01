Transportistas reiteran que tarifa del pasaje será incrementada mensualmente

CARACAS.- El presidente del Frente Unido de Transporte, José Luis Trocel, aclaró que la tarifa de Bs 140 que comenzó este 1 de junio, será revisada mensualmente para hacer el ajuste correspondiente a los 25 centavos de dólar, según la tasa oficial que esté estipulada para el momento.

«Esta tarifa estará vigente dentro de 30 días, el 1 de julio estaremos revisando la tarifa. La ministra del Transporte, Jacqueline Faría, comunicó esa decisión de anclar la tarifa a 25 centavos de dólar y será revisada mensualmente. Nosotros seguimos apegados al primer acuerdo que es la revisión mensual. Hasta el momento no hay nada escrito, se suponía que saldría una gaceta, no ha salido todavía», afirmó.

En entrevista concedida a Vanessa Davies para el programa La Frecuencia de Hoy de Unión Radio , Trocel señaló también que es necesario una reunión «urgente» con Pdvsa, puesto que persisten los problemas con la dotación de combustible para poder operar en el país.

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