Latinoamérica busca aprovechar potencial energético en medio de tensiones globales

BUENOS AIRES.- Directivos de petroleras, representantes gubernamentales y expertos debaten, desde este lunes en Buenos Aires, cómo aprovechar el potencial energético de Latinoamérica y concretar proyectos a gran escala que perfilen a la región como un proveedor seguro de gas y petróleo en medio de las tensiones geopolíticas globales.



La octava conferencia de la Asociación de Empresas del Sector Petróleo, Gas y Energía Renovable de América Latina y el Caribe (Arpel), que se celebrará hasta el próximo jueves en la capital argentina, centró su primera jornada en el análisis del conflicto bélico en Oriente Medio y su impacto en el sector energético.



«Las disrrupciones recientes han vuelto a enfocar la conversación global en lo esencial: la producción firme, la infraestructura confiable, rutas y seguras y países capaces de responder con escala», planteó Martín Terrado, director de Operaciones de la petrolera colombiana GeoPark y presidente del directorio de Arpel.



En la inauguración de la conferencia, Terrado sostuvo que, en «un mundo que necesita energía disponible estable y predecible», países como Brasil, Argentina y Guyana están demostrando que tienen «cómo responder».

Potencial regional



Según datos de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (Olacde), esta región aporta el 11 % del suministro global de petróleo y cerca del 6 % del gas natural.



Brasil, México y Venezuela son los mayores productores regionales de crudo, mientras que Argentina, Trinidad y Tobago y Brasil lideran la producción de gas natural.



Un 46 % de la producción de petróleo se destina a exportaciones: 22 % de los envíos al mercado intrarregional; un 31 % a China, 18 % a EE.UU. y el 15 % a la Unión Europea (UE).



En el caso del gas natural, el 16 % de la producción se destina a exportaciones, mayormente entre países de la región.



«Todo indica que nuestra región será en los próximos años la que más crecerá en el mundo en materia de hidrocarburos fuera de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)», destacó Andres Rebolledo, secretario ejecutivo de la Olacde.



Daniel Yergin, vicepresidente del directorio de la calificadora S&P Global, observó que no es posible saber «cual será el resultado» del conflicto en Oriente Medio, pero afirmó que la situación «alienta la diversificación, la exploración, el desarrollo de nuevos recursos y las inversiones».



«Para América Latina existe una oportunidad real. El mundo va a buscar diversificación e, incluso, va a estar dispuesto a pagar una tasa adicional para garantizarse la seguridad en el suministro», apuntó.



Yergin recalcó que, en este escenario, es importante que los países latinoamericanos «sean competitivos respecto de las condiciones que ofrezcan en cuanto a previsibilidad y fiabilidad» para poder atraer las millonarias inversiones necesarias para desarrollar los proyectos energéticos.



Oportunidades en gas natural



Una de las actividades destacadas de esta conferencia será la presentación este martes de un informe sobre oportunidades para el desarrollo del gas natural en América Latina y el Caribe elaborado por la Arpel, la Unión Internacional del Gas y la Olacde.



El reporte describe la situación actual del sector en la región y analiza las oportunidades para una mayor integración en el Cono Sur americano, así como el potencial para realizar inversiones en exportación de gas natural licuado (GNL) que permitan ampliar los mercados para el desarrollo de la enorme formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, en el suroeste de Argentina.



Este martes también presentarán sus principales proyectos varias empresas del sector, como las argentinas YPF, Oldelval, Quintana Energy y Transportadora Gas del Sur, la chilena Enap, la uruguaya Ancap, la brasileña Raízen, las colombiana GeoPark y Promigas, Transportadora de Gas del Perú, la estadounidense Hunt Oil Company y la francesa TotalEnergies, entre otras.



Unos 500 ejecutivos, autoridades gubernamentales y consultores internacionales participan de la octava conferencia de Arpel, en la que se exponen las últimas novedades en el sector de hidrocarburos, incluyendo proyectos de integración energética, desarrollo de campos no convencionales, áreas costas afuera y producción de GNL.

EFE

