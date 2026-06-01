Diputada Bracho solicita al Ejecutivo indultar a presos políticos militares

CARACAS.- La diputada a la Asamblea Nacional (AN), Nora Bracho, solicitó a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, la posibilidad de indultar a los presos políticos militares, para que puedan continuar sus vidas al lado de sus familiares.

«Han sido beneficiados 32 militares, sabemos que aproximadamente hay 150 militares que esperan su libertad. Entiendo que al borrarse la pena que es lo que sucede con la amnistía, los militares vuelven a reinsertarse en su servicio militar. Si eso es lo que no quieren, entonces denle los indultos a los militares para que continúen sus vidas con sus familiares», expresó.

Asimismo, reafirmó la vigencia de la Ley de Amnistía como instrumento jurídico fundamental para garantizar el retorno seguro de los venezolanos que se encuentran en el exterior por motivos políticos.

«La ley sigue vigente. Si el año que viene, si cualquier perseguido político que está en el extranjero y quiere apegarse a la ley, puede tranquilamente hacer la solicitud de la amnistía. La ley está vigente hasta tanto sea derogada por otra. Hoy en día, había un total de solicitudes de 12 mil 333 personas; de esas han sido 314 liberadas. También hay 8.426 personas que tenían medidas cautelares y ya tienen libertad plena», aseveró en entrevista concedida a Vanessa Davies para el programa La Frecuencia de Hoy de Unión Radio .

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