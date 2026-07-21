Cámara Petrolera activa a 70 ingenieros y 600 maquinarias para zonas afectadas

CARACAS.- El vicepresidente de la Cámara Petrolera de Venezuela, Álvaro Pérez, confirmó que el gremio se ha sumado de manera activa a las iniciativas de ingeniería y producción para impulsar la reconstrucción del país. Resaltó que la cámara ha puesto a disposición un parque de 600 maquinarias, con cerca de 70 equipos en operaciones de forma activa en labores cuyo volumen de trabajo aumenta progresivamente.

«Hay un capital humano muy importante en el sector de ingeniería; la Universidad Simón Bolívar es un referente, así como la Central (UCV) y la del Zulia también son gran referencia en cuanto a ingeniería», sostuvo el vicepresidente en una entrevista para Venezolana de Televisión (VTV).

Pérez subrayó la viabilidad de implementar proyectos sostenibles que permitan la reutilización de escombros, como algunas propuestas de trabajos submarinos de turismo con cemento, además de apuntar que la cámara continúa activa en la recuperación nacional con precios solidarios.

Destacó la necesidad de ejecutar planes rigurosos de infraestructura en zonas clave como La Guaira, con especial énfasis en la evaluación técnica de suelos y en el respeto estricto de los cálculos de ingeniería. Señaló que la mayor afectación se concentra en las áreas cercanas a las cuencas hidrográficas, por lo que resulta imprescindible mantener inspecciones continuas y mecanismos de autorrevisión dentro de las empresas participantes.

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NP/Unión Radio