Asciende a 87 el número de campamentos para damnificados por los terremotos

CARACAS.- El vicepresidente Social y Territorial, Héctor Rodríguez, informó que este martes 7 de junio los campamentos asignados para los damnificados tras los terremotos alcanzan los 87.

En el comunicado difundido en redes sociales se detalló que dichos campamentos se dividen en: 39 en Caracas, 26 en La Guaira y 22 en Miranda. Cabe destacar que ocho de los ubicados en La Guaira están en proceso de ampliación.

Por otro lado, la capacidad instalada asciende a 20.227 con 14.634 plazas ocupadas.

“Trabajamos hombro a hombro instituciones del Estado, sector privado, comunidad y organismos multilaterales para multiplicar las capacidades logísticas y humanas, asegurando que cada familia reciba todo el apoyo posible», escribió en Instagram.

Unión Radio