Reportaron sismo de magnitud 4.0 en el estado Sucre sin afectaciones

CARACAS.- Este martes se registró un sismo de magnitud 4.0 con epicentro en el estado Sucre, según informó la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), que no dejó ningún tipo de daños en la entidad.

De acuerdo al informe del instituto, el fenómeno ocurrió a las 4:41 de la mañana a 5 kilómetros del norte de la localidad de Irapa, en el municipio Mariño, con una profundidad de 5.4 km.

Otros fenómenos se registraron durante la madrugada, sin embargo los organismos de seguridad de la entidad no reportaron heridos ni afectaciones en estructuras.

Esto ocurrió a casi dos semanas de los devastadores terremotos ocurridos el pasado 24 de junio que deja a la fecha más de 3 mil fallecidos.

Unión Radio